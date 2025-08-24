Spazio Civico: “Dal 2020 info-point cittadino è chiuso, auspichiamo Comune possa partecipare a bando”

“La Regione Puglia ha stanziato più di un milione di euro per rafforzare la rete degli info-point aderenti a Pugliapromozione, per un importo finanziabile di €16.000 per Comune. Sentiamo il dovere di mettere in risalto questo bando affinché il Comune di Bisceglie vi possa partecipare”. Lo afferma in una nota Spazio Civico Bisceglie.

“Bisceglie è da anni inserita nell’elenco dei Comuni aderenti con un risultato, purtroppo, deludente: dal 2020 l’info-point cittadino è chiuso. Nell’ultimo quinquennio, l’info-point – sito in via Ottavio Tupputi 1 – è stato caratterizzato da aperture improvvise e sporadiche – ricordano – senza essere prorogate nel tempo. Gli info-point turistici rappresentano il cuore e il fulcro delle attività turistiche di una città, non solo in termini di accoglienza turistica ma anche nell’ottica di offrire un consolidamento dei servizi turistici, concretizzando già da subito la pianificazione di visite guidate, offrire servizi di prenotazioni presso strutture ricettive e di trasporto oppure lavorare sulla valorizzazione territoriale, combinando – come già succede in altre realtà pugliesi anche attraverso l’affidamento degli stessi info-point – l’operato delle Pro Loco. Inoltre, il bando può assicurare una maggior copertura degli orari di apertura, ampliare il margine di visibilità di Bisceglie nel circuito regionale e monitorare attivamente i flussi turistici”.

“La scadenza è fissata per il prossimo 15 Settembre. Auspichiamo che un’Amministrazione con una visione turistica – concludono gli esponento di Spazio Civico Bisceglie – non perda l’occasione di offrire un servizio base per tutti i turisti/visitatori/avventori a costo zero per le casse comunali”.