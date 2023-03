Spazio Civico: “Censimento Istat 2021, quando il pagamento dei rilevatori?”

“Censimento Istat 2021, quando il pagamento dei rilevatori?”. È la domanda posta pubblicamente dal movimento Spazio Civico. “È quello che si chiedono, e come Associazione Civica ci chiedono di evidenziare, alcuni dei 17 rilevatori impiegati dal Comune di Bisceglie tra ottobre e dicembre 2021”, si legge nel comunicato stampa firmato da Leonardo Di Molfetta, portavoce di Spazio Civico.

“L’Amministrazione comunale, infatti, ha ricevuto a novembre 2021 un acconto di 15 mila euro e a giugno 2022 il restante saldo di 12.000 euro per il pagamento delle operazioni di censimento per conto dell’ISTAT. Tuttavia, ad oggi, marzo 2023, né l’acconto né il saldo sono stati girati ai rilevatori esterni incaricati. Altri Comuni invece, come si può constatare da una ricerca sul web, hanno già liquidato l’acconto o pagato il saldo ai rilevatori, mentre da noi, solo il 22 dicembre scorso è stata impegnata la somma a favore dei Rilevatori, rinviando la liquidazione a data da destinarsi a seconda degli atti consequenziali”, scrive Di Molfetta.

“Chiediamo al Comune di Bisceglie, già interessato (senza riscontro) con email a settembre 2022, una maggiore sensibilità sull’argomento, soprattutto considerando che chi ha svolto tali attività trattasi perlopiù di disoccupati, studenti o precari, ove un tardivo pagamento può fare veramente la differenza nella vita di tutti i giorni”, conclude il portavoce di Spazio Civico.