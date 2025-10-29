Spazio Civico: “Bisceglie ha un piano Piano di gestione del verde urbano?

«Nei giorni scorsi abbiamo appreso che la Regione Puglia, al fine di: migliorare la qualità dell’aria, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, contrastare le ondate di calore, ha pubblicato il Bando “Alberi per il futuro – ed. 2025” volto a sostenere i Comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano». Lo riferiscono in una nota gli esponenti di Spazio Civico Bisceglie.

«L’Avviso copre: la fornitura materiale vegetale, parte degli oneri per la sicurezza e gli interventi per la realizzazione degli impianti di irrigazione. Il contributo concedibile è di € 10.000,00 per i Comuni con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti, come Bisceglie. Considerato che lo stato del Verde cittadino – come abbiamo evidenziato il mese scorso – ricordano – presenta oltre un migliaio di formelle vuote, riteniamo che gli interventi di ripiantumazione siano oggi più che mai necessari; e questo bando fa proprio al caso nostro. Tra i requisiti del Bando vi è che il Comune abbia già approvato un “Piano di gestione del verde urbano”. Ora Bisceglie ha un piano Piano di gestione del verde urbano?».

«Se SI, allora chiediamo all’Amministrazione di utilizzare questo bando al fine di andare a colmare quella lacuna evidenziata e presente in quasi tutte le vie cittadine. Se NO, allora evidenziamo come l’inerzia e la mancanza di programmazione politica sulla gestione del verde pregiudichi l’utilizzo di quelle opportunità rivolte alla crescita del benessere sociale attraverso il Verde pubblico, esortando questa Amministrazione a fare di più sul tema».