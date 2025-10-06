Spazio Civico Bisceglie: “Genitori preoccupati per pericoli nei pressi di scuole e asili”

«Condividiamo alcune segnalazioni di diversi genitori preoccupati per delle situazioni di pericolo legate alla mancanza di segnaletica orizzontale o alla mancanza di agenti di polizia locale nei pressi di alcune scuole dell’infanzia o asili nido». Lo rende noto il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie.

«Citiamo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti casi: nelle vicinanze del Plesso Falcone Borsellino in Via Consiglio (vicino al Famila), causa l’ampiezza della strada e l’assenza di controllo da parti di Polizia Locale (oltre naturalmente all’incoscienza di alcuni automobilisti), vi sono auto passanti a velocità eccessiva con conseguente pericolo sia per i bimbi che per i genitori che li accompagnano»;

«Nelle vicinanze dell’asilo nido privato Hakuna Matata le strisce pedonali in via Martin Luther King, oltre ad esser diventate invisibili causa mancata manutenzione, si trovano subito dopo una curva a gomito, in una strada a doppio senso con auto in sosta e carreggiata strettissima, creando una situazione di pericolo per i genitori col passeggino che attraversano la strada»;

«Nei pressi della scuola paritaria dell’infanzia Maria Ferrari (Santa Chiara per intenderci) le strisce pedonali, sia in Via Piccinni che in Via Rossini, sono scomparse e diventate comodi parcheggi per auto, rendendo pericoloso e insicuro l’attraversamento stradale».

“Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di: aumentare gli agenti di polizia locale impegnati nel controllo delle scuole e degli asili nido (anche privati!). Far rispettare il Codice della Strada – prosegue la nota – applicando le sanzioni previste e disporre rallentatori/autovelox. Eseguire una corretta manutenzione delle strisce pedonali anche presso le scuole private dimenticate. Far ruotare le scuole attenzionate dai vigili in modo da non creare “zone franche” e far percepire la presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio, non sempre e solo nelle solite scuole escludendo perennemente i plessi scolastici minori come avviene ora. Si tratta della sicurezza dei nostri bimbi, un punto sul quale non siamo disposti a derogare ed un punto sul quale non vogliamo scrivere in futuro “ve lo avevamo detto!”».