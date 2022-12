Spazio Civico: “Amministrazione ha accolto il nostro invito su digital divide”

“Come gruppo di cittadinanza attiva siamo felici vedere che una nostra proposta, l’ennesima, venga realizzata dall’Amministrazione e possa portare ai cittadini dei contributi economici per il superamento dell’emarginazione digitale presente nella nostra città”. Lo scrive Leonardo Di Molfetta, portavoce del movimento Spazio Civico, in una nota stampa. Il riferimento è all’invito avanzato lo scorso giugno da parte di Spazio Civico al Comune di Bisceglie a valutare la partecipazione all’Avviso regionale sul Digital Divide (LEGGI QUI).

L’Avviso, indetto dalla Regione Puglia – Dipartimento al welfare, Sezione Inclusione sociale attiva con D.D. n. 588 del 13/06/2022, ha l’obiettivo di garantire l’accesso ai servizi digitali di base in condizioni di parità e con le tecnologie adeguate; rimuovendo, così, gli ostacoli economici che limitano la conoscenza e creano discriminazioni sul piano sociale, economico e culturale.

“Ben 149 biscegliesi su 150 partecipanti avranno diritto, come da Determinazione n. 1514 del 14 novembre 2021, a ricevere fino a 500 euro per l’acquisto di un pc e pagamento spese internet a condizione che si impegnino ad acquisire le competenze digitali di base entro un anno dall’erogazione del contributo”, si legge nella nota del gruppo. “Una forma di ‘do ut des virtuoso’ orientato alla formazione ed inclusione socio-culturale per i soggetti maggiormente svantaggiati economicamente. Siamo contenti che il nostro apporto di idee vada a vantaggio e serva al miglioramento della nostra comunità”.