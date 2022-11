Spazio Civico: “Almeno dove ci sono le telecamere, si possono sanzionare gli incivili?”

La persistente inciviltà dei proprietari di cani ed il loro bisogni lasciati per strada sono il tema della nota a firma Spazio Civico Bisceglie.

“Eppure nel 2021 il Sindaco – continua – aveva disposto con apposita ordinanza ‘l’obbligo di pulire immediatamente le deiezioni solide e liquide prodotte dai cani condotti su tutte le aree pubbliche; nonché obbligato a portare con sé sacchetti e un contenitore con acqua per l’immediata pulizia; prevedendo per chi non osserva tali disposizioni una sanzione amministrativa fino a 300 euro’.

“Ma dopo questa ordinanza, sono stati fatti dei controlli o comminate delle sanzioni? O si tratta solo di parole prive di ogni conseguenza? Lo chiediamo – afferma Leonardo Di Molfetta – perché a giudicare dallo slalom che bisogna fare in alcune strade trasformate in veri e propri campi minati dagli escrementi, non si direbbe. La cosa diventa ancora più molesta, quando questi episodi avvengono a pochi metri dalle pubbliche telecamere (come negli esempi in foto). La domanda quindi sorge spontanea: se ci sono delle telecamere perché l’Amministrazione non identifica e multa questi incivili? E laddove l’identificazione non fosse possibile, perché non fare come ha fatto il Sindaco di Bari un anno fa, nella centralissima Via Argiro, che ha condiviso il video al fine di usare la leva mediatica come mezzo di deterrenza? Sarebbe anche utile ai fini di una successiva identificazione degli sporcaccioni”.

“Occorre contrastare l’idea che a Bisceglie ognuno possa fare ciò che gli pare (dai parcheggi selvaggi, alla non curanza della Cosa Pubblica); e controlli, sanzioni e filmati sono un utile strumento per raggiungere tal fine. Nell’attesa di poter camminare guardando avanti – conclude Spazio Civico – piuttosto che in basso a dove mettiamo i piedi, salutiamo cordialmente”.