Spazio al gusto con i laboratori e le attività nel Borgo delle Meraviglie

Comincia una nuova settimana di laboratori e attività nel Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da Associazione Borgo Antico, Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e Comune di Bisceglie che riapre portoni, cortili e locali del centro storico di Bisceglie per dare spazio a botteghe artigianali e commerciali e a proposte artistico-culturali.

Lunedì 21 luglio, alle ore 18.30 in Piazza Duomo, appuntamento con “C’era una volta la merenda genuina”, un’esperienza per adulti e bambini durante la quale poter fare merenda con biscotti di pasta frolla e confetture di frutta biologica dell’Azienda Agricola Bombini e gustare tanti altri assaggi al cucchiaio di confetture e marmellate. Un’occasione golosa, ma anche utile a scoprire qualcosa di più sulla frutta biologica di varietà “antiche” della nostra Puglia. Evento con prenotazione obbligatoria al 3317772336.

Un secondo appuntamento dedicato alla cucina e alla tradizione pugliese è quello di martedì 22 luglio, nuovamente alle 18.30 in Piazza Duomo, con un laboratorio dedicato alla preparazione degli strascinati insieme allo chef Ciccio Losapio. Un modo per imparare a preparare i cappelletti fatti a mano seguendo direttamente i consigli di un cuoco che quotidianamente li prepara per il proprio ristorante. Anche in questo caso l’evento è destinato sia ad adulti che bambini e necessita di prenotazione al numero 3278757391.

Mercoledì 23 luglio, stessa ora e stesso luogo, verrà riproposto il laboratorio di ceramica per adulti a cura de “Il fiocco creativo”. I partecipanti impareranno a impastare la ceramica, o più precisamente l’argilla: un passaggio fondamentale per preparare il materiale alla lavorazione. L’obiettivo è ottenere un impasto omogeneo, privo di bolle d’aria e con la giusta consistenza per essere modellato, sia al tornio che a mano. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.

L’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua, dopo il sold-out degli scorsi incontri, torna con le sue letture interattive in Piazza Duomo, venerdì 25 luglio, alle ore 18.30. Età consigliata: 3-7 anni. Posti limitati. Evento con prenotazione obbligatoria al numero 3496761649.