Sottratto Bambinello a presepe Ospedale, Angarano: “Mancanza di rispetto verso una Comunità”

“Un gesto inaccettabile, che ferisce. Ieri è stato sottratto il Bambinello dal Presepe dell’Ospedale Vittorio Emanuele II, appartenuto al caro Don Pierino Arcieri, per anni cappellano. Un luogo di cura, di sofferenza ma anche di speranza, dove ogni simbolo ha un valore profondo, soprattutto in questi giorni”. A renderlo noto è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Don Gabriele, cappellano dell’Ospedale, si è trovato davanti alla culla vuota, una scena che lascia amarezza e dispiacere. Non è una bravata – ammonisce il primo cittadino – ma una mancanza di rispetto verso una Comunità intera. L’Ospedale è un luogo che va tutelato, sempre. Confidiamo nel senso civico di tutti, con l’auspicio che il Bambinello possa tornare al suo posto: per donare un messaggio di pace e umanità ed essere presenza forte per tutti noi”.