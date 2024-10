Sospiro di Bisceglie e DF Theatre insieme per promuovere il territorio e la cultura giovanile

“È nata una collaborazione tra il Sospiro di Bisceglie e il DF Theatre, un’unione che fonde la tradizione gastronomica con l’intrattenimento di livello mondiale, e punta a ridefinire il concetto di turismo giovanile nel nostro territorio. Il Sospiro, dolce simbolo dell’identità biscegliese, diventa così ambasciatore di una strategia di marketing territoriale innovativa, che valorizza l’enogastronomia locale e si collega a uno dei più importanti luoghi della scena musicale internazionale, il DF Theatre”. A parlare sono i responsabili dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi.

“La sinergia tra l’Associazione Pasticciere Storiche Biscegliesi e Roberto Maggialetti, patron del DF Theatre, è nata in modo spontaneo, condividendo l’obiettivo comune di promuovere il territorio attraverso un’esperienza che lega musica e tradizione gastronomica – racconta il Direttore del progetto, Sergio Salerno –. Vogliamo offrire ai giovani non solo serate di grande musica, ma anche l’opportunità di conoscere le radici culturali della città e scoprire l’essenza autentica di Bisceglie. Quale occasione migliore di un evento con il famosissimo dj Bob Sinclar, per farlo?”.

“Durante una delle serate di punta della stagione, in cui Bob Sinclar ha portato la sua energia e il suo sound inconfondibile al DF Theatre, una delegazione dell’Associazione ha presentato il Sospiro ai tanti giovani presenti. Il dolce è stato non solo assaggiato, ma anche raccontato, svelando il suo legame profondo con la storia e le tradizioni locali. I ragazzi hanno appreso come degustarlo, scoprendo la storia e il valore culturale che si cela dietro ogni morso”.

“Abbiamo osservato – continua Salerno – che luoghi di aggregazione come il DF Theatre, a volte e purtroppo segnati da episodi di cronaca, possono invece diventare spazi di crescita e consapevolezza culturale, se accompagnati dalla giusta comunicazione. La risposta è stata inaspettata, con grande soddisfazione abbiamo visto l’interesse suscitato tra chi non conosceva ancora il Sospiro, compreso il rinomato Bob Sinclar. A lui è stato donato un Sospiro in legno, simbolo della dolce essenza della Puglia, portando con sé un pezzo della nostra terra. Questo progetto ci ha permesso di riflettere su come potenziare il turismo locale, sfruttando eventi di richiamo internazionale per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del patrimonio culturale e gastronomico del territorio”.