«Nella giornata di lunedì 1 dicembre le attività didattiche del plesso “Arc. Prof. V.Caputi” del 2° Circolo Didattico saranno sospese». Lo fa sapere una nota giunta da Palazzo San Domenico.
«La misura si rende necessaria a seguito di un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico – dichiarano – per il quale si è reso indispensabile programmare un intervento tecnico di manutenzione straordinaria. Le operazioni previste, per natura e tempistiche, non risultano compatibili con il regolare svolgimento delle lezioni».
Il Comune ha disposto l’immediata attivazione delle procedure di ripristino al fine di garantire il pieno rientro in sicurezza degli studenti già dalla giornata successiva.