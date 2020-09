Sospensione attività al plesso scolastico via Martiri di via Fani

Con ordinanza numero 147, datata 21 settembre 2020, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha decretato la sospensione delle attività didattiche e amministrative nel plesso scolastico in via Martiri di via Fani.

La chiusura è dovuta agli attuali lavori di efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli ambienti scolastici in corso.

“Per ragioni di sicurezza ed igiene della popolazione scolastica – si legge nell’ordinanza – ed al fine di completare i i lavori di efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli ambienti scolastici, nel periodo dal 24 settembre al 30 settembre 2020 sono sospese le attività didattiche ed amministrative presso il plesso Scolastico in Via Martiri di Via Fani”.