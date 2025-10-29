Sorteggio scrutatori per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre / QUANDO e DOVE si terrà

In vista della tornata elettorale per le regionali del 23 e del 24 novembre, la Commissione elettorale del Comune di Bisceglie si riunirà giovedì 30 ottobre, alle 16:00, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie (via prof. Mauro Terlizzi n. 20), per procedere al sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione.

Durante le fasi di sorteggio, che si terranno in seduta pubblica, saranno estratti 206 scrutatori titolari e 100 riservisti, incaricati di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Al termine del sorteggio l’elenco sarà disponibile sul sito del Comune di Bisceglie, www.comune.bisceglie.bt.it.

Ieri, intanto, sono stati ufficializzati i nomi dei presidenti di seggio (leggi qui).

Si ricorda che le elezioni si svolgeranno domenica 23 novembre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 novembre dalle 7:00 alle 15:00. L’Ufficio Elettorale resterà a disposizione dei cittadini per ogni informazione relativa alla consultazione, al rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi.