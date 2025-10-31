Sorteggiati gli scrutatori per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre / ELENCHI

Nel pomeriggio ieri si è svolta in pubblica adunanza l’estrazione dei 206 scrutatori che saranno impegnati nelle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi.

Nei prossimi giorni prenderà avvio l’attività di notifica delle nomine ai cittadini selezionati. L’amministrazione invita gli interessati a scaricare l’App IO per ricevere in modo tempestivo tutte le comunicazioni relative al proprio incarico.

Per questa tornata elettorale, il compenso previsto è di 138,00 euro per le sezioni ordinarie e di 70,15 euro per le sezioni speciali. Ai presidenti di seggio spettano invece 172,50 euro per le sezioni ordinarie e 103,50 euro per quelle speciali.