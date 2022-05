Sophia coworking, a Bisceglie agenda per il lavoro della Regione Puglia 2021/2027

Oggi, 25 maggio 2022 Sophia coworking in collaborazione e sinergia con la Regione Puglia e ARTI daranno vita al primo e unico appuntamento con Agenda per il lavoro della Regione Puglia nel territorio della BAT.

Appuntamento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, l’occasione per partecipare attivamente a momenti di confronto utili a raccogliere proposte e soluzioni innovative in ambito Istruzione, Formazione e Lavoro. Verranno creati tavoli di lavoro utili a raccogliere idee e proposte per le linee guida delle politiche del lavoro dei prossimi anni e i partecipanti potranno liberamente scegliere il tema di proprio interesse.

1) Innovazione e trasformazione digitale. Il focus del tema verte sulle tematiche inerenti le start up innovative, start up, incubatori, la trasformazione digitale, accompagnamento per la nascita e lo sviluppo.

2) Terzo settore. L’area tematica è centrata sulla nascita e lo sviluppo di servizi sul territorio, tramite cooperative, consorzi, agenzie di servizio per azioni socio-assistenziali, sanitarie e per soddisfare i nuovi bisogni emergenti sul territorio.

3) Global e local. Il tema è inerente lo sviluppo di processi che favoriscano per aziende e commercianti le competenze verso mercati globali (extra territoriali, nazionali e internazionali), attraverso processi di implementazione digitale e e-commerce.

4) Disabilità e lavoro. Focus è conoscere e sviluppare processi di lavoro attivo e cooperativo. Creazione d’impresa e cooperative per soggetti con disabilità attraverso azioni mirate.

“Abbiamo deciso di dare il nostro contributo per il futuro a questo tipo di iniziative della Regione e abbiamo deciso di aprire il network di Sophia alla città, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi – spiegano i fondatori del Coworking Ettore De Toma, Anna Sciacca e Giuseppe Torchetti – Il nostro obiettivo è creare connessioni umane cercando di essere attori protagonisti per le scelte del futuro. Così questa giornata, ben richiama anche la nostra idea di stare insieme, di incontrarci, di parlare al plurale come occasione di crescita per tutta la comunità”.In allegato la locandina del programma dettagliato.

E’ possibile registrarsi al presente link: https://forms.gle/A2RKCPPJb8KtmQBAA