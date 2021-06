Sono 149 i positivi a Bisceglie, Angarano: “In 9569 hanno già ricevuto la seconda dose del vaccino”

“Continua spedita la campagna vaccinale di massa nella nostra Città. In virtù delle nuove disponibilità di vaccini da alcuni giorni, la settimana che si conclude oggi è stata molto intensa anche in seguito a due openday riservati agli over 50 con prenotazione”. A riferirlo è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Oggi al Pala Cosmai sono state effettuate ben 684 vaccinazioni. Negli ultimi cinque giorni le inoculazioni sono state complessivamente 2633. Ieri – continua – sono state completate le vaccinazioni dei nostri maturandi, che ora potranno affrontare gli esami in tutta tranquillità”.

“Dati molto significativi che rendono l’idea dell’importanza del lavoro che medici, infermieri, Protezione Civile e Volontari stanno compiendo quotidianamente con grande professionalità e dedizione per consentirci di vincere insieme questa lunga e dura sfida al Covid. A loro va il nostro grazie infinite”.

“Finora i biscegliesi vaccinati almeno con la prima dose – fa sapere il primo cittadino – sono complessivamente 23247, dei quali 9569 hanno già ricevuto la seconda dose, per un totale di 32816 inoculazioni effettuate su nostri concittadini”.

“Facciamo anche una panoramica sull’andamento della situazione epidemiologica. A Bisceglie al momento abbiamo 134 persone in isolamento domiciliare e 15 ricoverate in ospedale (nessun biscegliese in terapia intensiva). Cifre largamente inferiori rispetto al recente passato – conclude Angarano – che ci confermano di essere sulla strada giusta ma ricordiamoci che non è ancora finita. Prudenza e responsabilità”.