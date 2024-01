SOMS “Roma Intangibile”, dal Comitato Carlo de Trizio arriva la consegna di un ecografo

L’avviato servizio di “Telemedicina”, fiore all’occhiello in seno alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile”, sarà ampliato a partire dai prossimi mesi con ulteriori strumenti di prevenzione medica.

Nell’ottica di promuovere azioni incisive utili alla popolazione, con particolare premura verso le fasce più fragili, il “Comitato Carlo de Trizio” ha svolto le attività di found rising 2022/23 in favore del progetto sanitario “Med4You – medicina per te” acquistando un’apparecchiatura sanitaria di imaging ad ultrasuoni della ditta Chison (mod. Eco2 Powerfull) che sarà presentata nel corso della cerimonia organizzata giovedì 25 gennaio, alle ore 18.00, nell’auditorium della stessa SOMS “Roma Intangibile” presieduta da Pasquale D’Addato. Alla consegna dell’ecografo, affidato in comodato d’uso gratuito, parteciperanno diverse autorità politiche, militari e sanitarie tra cui il comandante della Legione Carabinieri Puglia, generale Ubaldo Del Monaco, e la direttrice generale della ASL Bt, dottoressa Tiziana Dimatteo.

Grazie all’impiego del sistema diagnostico ad ultrasuoni, mediante l’ausilio di medici specializzati, la SOMS “Roma Intangibile” potrà offrire ai propri iscritti – dopo un iniziale periodo di collaudo – alcuni importanti servizi di valutazione fetale/ostetrica, dell’addome (ginecologica e urologica), sonogramma del bacino e dell’addome, neurosonografia, ecografia vascolare, ecocardiografia e applicazioni terapeutiche (con l’utilizzo degli ultrasuoni si possono ottenere immagini di organi in tempo reale, con la possibilità di effettuare interventi guidati).

Inoltre, in virtù di tali performance e con la possibilità che l’ecografo sia trasportabile, la “Telemedicina” della SOMS “Roma Intangibile” diventa anche “Med4You” su impulso del dottor Nicolò de Trizio, papà di Carlo (Maresciallo dei Carabinieri insignito della Croce di Onore alla Memoria, deceduto nell’attentato dell’aprile 2006 a Nassiriya). Sfruttando la caratteristica della mobilità, il servizio si aprirà a tutte le organizzazioni che necessitano – saltuariamente o ad intervalli periodici – dei servizi radiologici ed ecografici, con sottoscrizione di convenzione a favore della propria utenza. Un team di medici potrà effettuare ecografie presso la sede operativa, entro un massimo di 24 ore dalla richiesta. Entro 12 ore il medico di fiducia riceverà via email il referto completo di immagini ad alta risoluzione, in pieno rispetto delle normative sulla privacy. L’ecografo che viene affidato dal “Comitato Carlo de Trizio” è un macchinario che permetterà la migliore valutazione possibile; sarà altresì seguito lo sviluppo tecnologico delle attrezzature, che consentirà di migliorare progressivamente la qualità della refertazione. Le ecografie verranno eseguite da esperti medici radiologi che forniranno una valutazione puntuale e completa.