Solidarietà in prima linea: torna anche a Bisceglie la Raccolta Alimentare dell’Associazione Orizzonti

Sabato 4 ottobre ritorna uno degli appuntamenti più attesi di solidarietà collettiva nel territorio della Bat: la Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti, attiva da oltre 15 anni nella lotta contro le povertà alimentari e sanitarie. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Gruppo Megamark, coinvolgerà i supermercati Dok, A&O e Famila di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani.

I cittadini potranno donare prodotti alimentari non deperibili e beni per l’igiene personale, consegnandoli ai volontari dell’associazione presenti all’uscita dei punti vendita. Le donazioni raccolte saranno destinate alle famiglie del territorio che vivono in condizioni di difficoltà, rappresentando un gesto concreto di vicinanza e sostegno.

Il valore di questa iniziativa emerge con forza dai dati contenuti nel Rapporto Caritas 2025, che descrive un Paese segnato da disuguaglianze sempre più marcate. Secondo l’Istat, infatti, quasi un italiano su dieci vive in povertà assoluta: 5,7 milioni di persone appartenenti a oltre 2,2 milioni di famiglie non riescono a garantire i bisogni essenziali per una vita dignitosa.

Il rapporto sottolinea inoltre la crescita dei casi di povertà cronica, che riguardano oltre un assistito su quattro (26,7%). La fragilità occupazionale resta una delle principali cause: il 48% degli assistiti è disoccupato, mentre il 23,5% ha un lavoro che tuttavia non basta a evitare l’indigenza. Tra i più colpiti ci sono le famiglie con figli, che costituiscono oltre il 63% delle persone seguite.

«Il nostro gruppo di volontari, donatori e aziende illuminate è cresciuto in questi anni – dichiara il presidente di Orizzonti Angelo Guarriello – così come cresce, nel silenzio generale, la povertà e il disagio che colpisce anche le famiglie a noi più vicine, quelle che mai avremmo immaginato. In molti si sono schierati al nostro fianco per combattere una piaga sociale senza precedenti, che ogni giorno mette in ginocchio migliaia di famiglie. Ringrazio sin da ora chi, con un piccolo gesto, contribuirà a rendere meno amara la quotidianità di tante persone che non riescono più a mettere un piatto in tavola. Ai nostri volontari va la gratitudine più grande, per essersi messi al servizio di chi soffre con dedizione costante da oltre quindici anni».