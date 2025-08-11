Solidarietà e sorrisi: giornata speciale al luna park per bimbi e ragazzi con disabilità

Un pomeriggio di pura gioia e spensieratezza ha illuminato la festa patronale di Bisceglie, grazie all’iniziativa che ha visto oggi bimbi e ragazzi di associazioni e cooperative impegnate nel sostegno alla disabilità ospitati gratuitamente al luna park cittadino. Attrazioni, colori e risate hanno regalato ore indimenticabili, accompagnate dall’emozione di chi, vedendo la felicità negli occhi dei più piccoli, ha condiviso la stessa gioia.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha espresso tutta la sua soddisfazione, ringraziando di cuore Sonny Djordjevitch, rappresentante dei titolari degli spettacoli viaggianti per Confcommercio nella Bat, per la consueta sensibilità e generosità. Un momento di festa reso ancora più speciale grazie alla collaborazione di Confcommercio Bisceglie, guidata da Leo Carriera, e di Assolocali, coordinata da Andrea Ferrante, che hanno offerto focaccia e bibite per tutti i partecipanti.

Un plauso è stato rivolto anche all’assessore Rigante, che insieme ad altri assessori e consiglieri ha curato l’organizzazione con passione, e al Comitato Feste Patronali, presieduto da Pierpaolo Sinigaglia, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa.

Ancora una volta, la festa patronale di Bisceglie ha dimostrato di non essere soltanto un momento di tradizione e svago, ma anche un’occasione per celebrare la solidarietà e l’inclusione, valori che rafforzano il senso di comunità e rendono più viva la città.