Solennità di Sant’Antonio, si parte con i festeggiamenti / PROGRAMMA

Sarà una settimana ricca di celebrazioni quella che precederà la festa di sant’Antonio Abate. Dopo due anni di stop, la comunità dei parrocchiani del Santissimo Salvatore e la gente del porto ritorneranno a celebrare i tradizionali riti che da anni animano la seconda settimana di giugno.

Oggi e domani le giornate dedicate, rispettivamente, ai bambini e all’attività missionaria del Santo: in questi giorni saranno officiati il rosario e tredicina (ore 18.15) e una messa (ore 19), celebrata rispettivamente da Monsignor D’Ascenzo e dal frate francescano Francesco Cicorella. Alle 20, due diversi eventi avranno luogo: nella giornata di oggi, giovedì 9, la messa sarà seguita da un incontro con i bambini, mentre domani ci sarà un’Adorazione Eucaristica animata dai parrocchiani.

Sabato 11 si comincerà ad entrare nel vivo delle cerimonie: dopo la messa (16.30) nella chiesa di San Giuseppe (per celebrare il centenario di vita dell’Opera don Pasquale Uva), il Quadro del Santo verrà portato in processione alle 18.30 e si procederà alla benedizione dei pescherecci. Seguirà, alle 19.30, una nuova messa in via Nazario Sauro.

Domenica 12 sarà il giorno del ritorno, dopo due anni di assenza, della tradizionale processione in mare. Si inizierà con una messa mattutina (ore 9) e una pomeridiana (ore 17). Alle 17.30 il corteo che porta la statua del Santo si muoverà dalla chiesa del Santissimo percorrendo il seguente itinerario: via Trieste, via Trento, via Frisari, via Dell’Olio, via Marconi, Piazza Vittorio Emanuele, largo Corazzata Roma, via La Marina, via La Spiaggia (e ritorno), via Nazario Sauro, via Porto, via Taranto. Giunto sul molo di Levante il simulacro verrà imbarcato sul peschereccio Maria Madre, degli armatori Francesco e Vito Di Pilato; l’intera flotta biscegliese uscirà nelle acque antistanti il porto per ricordare i caduti in mare. Dopo lo sbarco, la statua di sant’Antonio ritornerà in chiesa percorrendo via Porto, via Nazario Sauro, Largo porta di mare, via Albrizio, pendio San Matteo, via Trieste. Alle 22.30, a celebrazioni concluse, verranno sparati i fuochi pirotecnici.

Il giorno della Solennità, lunedì 13 giugno, sarà aperto dal lancio di bombe carta (alle 9) presso la Rettoria della chiesa; ci saranno inoltre messe ogni ora dalle 7 alle 11; dopo ogni messa avverrà inoltre la benedizione delle pagnotte e dei bambini. Alle 20, una Solenne Celebrazione Eucaristica all’esterno della chiesa concluderà le celebrazioni: a officiarla ci sarà il vicario generale don Sergio Pellegrini.