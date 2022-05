Solennità della Beata Vergine Maria, al via le celebrazioni a Bisceglie / INFO

Partiranno nel giorno della Solennità, sabato 21 maggio, le celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria. Dopo due settimane di preparazione, la comunità parrocchiale della Misericordia si prepara a un fine settimana ricco di festeggiamenti.

Il giorno della ricorrenza, sabato 21, inizierà con la recita del Rosario (alle 10) seguita dalla messa mattutina (10.30); nel pomeriggio, un secondo Rosario delle 17.30 precederà la Messa Solenne delle 18. Alle 19 partirà dalla chiesa della Misericordia la processione della statua della Madonna, accompagnata dai confratelli e dal concerto bandistico “Biagio Abbate”. Il corteo percorrerà le seguenti vie: via dell’Urbanistica, via Imbriani, Corso Umberto, via Dante, via Camere del Capitolo, via capitano Gentile, piazza Dalla Chiesa, per poi tornare in chiesa. Per l’occasione, la parrocchia chiede agli abitanti delle vie interessate di addobbare a festa i propri balconi con drappi e luci.

Domenica 22 maggio la festa si sposterà nell’agro. Alle 9.30 il piazzale antistante la chiesa sarà il punto di raduno della biciclettata organizzata dalla parrocchia: alle 10 i ciclisti partiranno in direzione del casale di Zappino, dove verrà celebrata la Messa e dove verrà consumato il pranzo a sacco. Dopo il ritorno, previsto per il pomeriggio, alle 19.00 verrà officiata una seconda Messa come atto conclusivo della Solennità.

Le celebrazioni, tuttavia, continueranno anche nelle settimane successive. Domenica 29, in cui si festeggia l’Ascensione di Cristo, al termine della messa serale (ore 19) verrà presentato il progetto di restauro della statua della Madonna. Martedì 31 maggio, infine, una Messa Solenne (sempre alle 19) concluderà il mese mariano.