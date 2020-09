Smart Graduation Day, premio ai neolaureati biscegliesi in tempo di Covid

Questa sera, sabato 12 settembre, alle ore 19 in piazza Tre Santi, si terrà la cerimonia “Smart Graduation Day”, iniziativa promossa da Regione Puglia e Anci Puglia in collaborazione con i 147 Comuni che hanno aderito con l’obiettivo di conferire un riconoscimento pubblico agli studenti che si sono laureati in tempo di Covid e che, nel rispetto delle misure predisposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria, non hanno potuto discutere la tesi né ricevere la proclamazione in presenza ma hanno partecipato ad una seduta di laurea in modalità telematica.

Per ogni studente premiato, Regione Puglia e Anci metteranno a disposizione dei Comuni un albero da piantare in Città con una targhetta personalizzata con il nome del laureato. Un premio simbolico che rappresenta l’auspicio che i neolaureati possano piantare radici forti e continuare a crescere nel nostro territorio. Gli studenti, inoltre, riceveranno una pergamena celebrativa.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’assessore alle politiche giovanili e scolastiche, Loredana Acquaviva. La manifestazione sarà presentata da Eleonora Celestino.

La cerimonia si svolgerà in osservanza delle misure anti-Covid. Ogni studente sarà accompagnato da un numero massimo di due congiunti, con obbligo di indossare la mascherina, per contenere il numero dei presenti. L’area sarà circoscritta, ai varchi di ingresso volontari di Protezione Civile si occuperanno del rilevamento della temperatura corporea.