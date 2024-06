Sirene 2024, via alla call per workshop “Della fragilità dei corpi” con Riccardo Fusiello

La quarta edizione del Festival SIRENE ospiterà quest’anno un workshop di teatro-danza gratuito condotto dal coreografo Riccardo Fusiello della compagnia Sonenalé. Il coreografo condurrà a Bisceglie un percorso intensivo di quattro giorni a partire dal 15 luglio, che si concluderà con la performance “Della fragilità dei corpi”, che sarà presentata venerdì 19 all’interno del programma del festival.

Il workshop è dedicato ai corpi di qualsiasi età e caratteristiche, che abbiano esperienza formative e sceniche di movimento come danzatori/performer/attori/circensi professionisti e non. Per candidarsi al workshop è necessario inviare curriculum e due foto (intera e primo piano) entro l’8 luglio all’indirizzo sirene@sonenale.it indicando nell’oggetto: “CALL Riccardo Fusiello”.

“Della fragilità dei corpi si interroga su come i limiti e le limitazioni del corpo umano agiscono nella vita di tutti noi. Non mi riferisco solo alle limitazioni fisiche, ma intendo qualsiasi tipo di limite (sociale, politico…) che costringe a riadattare la scoperta e la conoscenza degli altri e del mondo attorno a noi”, spiega il coreografo. “Il nostro corpo è l’involucro che ci porta in giro per il mondo, quello che usiamo per realizzare i nostri pensieri, i nostri desideri, che ci permette di fare bene, di fare male, di far soffrire, di sbagliare, di dare gioia: ma io cosa me ne faccio di questo corpo? Come lo uso? A cosa mi serve? Prendiamo coscienza che i nostri pensieri, i nostri desideri, la nostra possibilità di conoscenza e relazione con gli altri, le nostre azioni sono legate, soggiogate e limitate ad un corpo materiale. Il limite diventa conoscenza e scoperta inevitabile del corpo che abbiamo e di quello che siamo, della sua grazia e della sua bellezza”, scrive Fusiello nella descrizione di quello che sarà il tema principale della sua attività con i partecipanti al workshop.

Il percorso di Fusiello privilegia la contaminazione come ricerca artistica: un’attitudine che indaga ogni volta diverse declinazioni dell’arte. L’ultima tappa di questo percorso di ricerca è stata all’Università degli Studi di Torino per il progetto europeo “Controversial bodies”.

Il laboratorio, che si svolgerà nello Spazio Sonenalé in via degli Aragonesi 30 a Bisceglie, si terrà nei seguenti giorni: lunedì 15 luglio (14:00 – 18:00), martedì 16 luglio (9:30 – 14:00), giovedì 18 luglio (9:30 – 14:00), venerdì 19 luglio (9:30 – 14:00 + pomeriggio/sera).

SIRENE è un progetto di Sonenalé con la direzione artistica di Agostino Riola, sostenuto dal Comune di Bisceglie e promosso dal Teatro Pubblico Pugliese.

Riccardo Fusiello è laureato in lettere moderne, nel 2005 consegue il diploma di coreografo e danzatore della Scuola D’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Si perfeziona con le storiche coreografe del teatrodanza tedesco Susanne Linke e Reinhild Hoffman, studia a Berlino e con maestri della danza contemporanea tra cui Lloyd Newson dei DV8 e Carolyn Carlson. È stato assistente del coreografo catalano Cesc Gelabert. È coreografo e direttore artistico di Sonenalé, compagnia di danza e arti performative. Fondata nel 2012, negli anni la compagnia ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e in Europa: Scenekunst (Aarhus, Danimarca), Centro Danza Canal (Madrid), Anticorpi XL – network giovane danza d’autore, Fondazione Campania dei Festival, Movin’ Up – GAI e MIBAC. Le sue performance vengono presentate in importanti festival e teatri. Nel 2015 trasferisce la sede della compagnia a Bisceglie, in Puglia, dove nel 2022 apre lo Spazio Sonenalé sede della compagnia e luogo di studio e formazione per la danza e le arti performative. Negli ultimi anni collabora, tra gli altri, con Compagnia EgriBiancodanza, Università degli Studi di Torino, Accademia Nazionale di Danza di Roma per progetti di ricerca e creazioni.