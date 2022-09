Sindaco incontra 14enne aggredito, “Bisceglie non è questa, gesti vergognosi”

“Ieri ho ricevuto in Comune il ragazzo 14enne aggredito nei giorni scorsi e i suoi familiari. Ho voluto far sentire loro la vicinanza nostra e simbolicamente di tutta la Cittadinanza”. A parlare è il Sindaco Angelantonio Angarano.

Il Primo cittadino ha accolto a Palazzo San Domenico l’adolescente biscegliese che lo scorso 21 settembre, secondo testimonianze e ricostruzioni, sarebbe stato picchiato da un uomo in pieno centro a Bisceglie. I motivi della violenta aggressione sono al vaglio delle Forze dell’ordine. Pare che il ragazzo, assieme a dei compagni, vicino ad un’auto in sosta avrebbe provocato la furia dell’uomo che si sarebbe scagliato con violenza contro il malcapitato.

“Bisceglie non è questa – sottolinea Angarano – la nostra è una Comunità civile e operosa che non si identifica affatto in questi gesti inqualificabili e vergognosi. Insieme, ancora una volta, ripudiamo e censuriamo ogni forma di violenza. E ribadiamo di essere fermamente dalla parte del rispetto e del dialogo”.