Sindaco e referenti Coc incontrano scuole medie per parlare del piano di Protezione Civile

Ieri mattina, per inaugurare la settimana nazionale della Protezione Civile, il sindaco Angelantonio Angarano, con il Comandante della Polizia Locale e Dirigente di Protezione Civile Michele Dell’Olio, il Coordinatore del Coc Gianni De Trizio e il referente della funzione sanitaria del Coc Tommaso Fontana, ha incontrato i ragazzi delle scuole medie biscegliesi per parlare del Piano di Protezione Civile recentemente aggiornato, dell’importanza della previsione e della prevenzione e delle procedure e dei comportamenti da mettere in atto nel caso di emergenze.

Le autorità sono state accompagnate dagli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie e dall’organizzazione di volontariato Schára, componenti del Coc.

“Un appuntamento proficuo e formativo che riguarda la sicurezza di tutti noi e che inaugura una serie di incontri dedicati a questo tema centrale per la nostra Comunità”, ha dichiarato il sindaco.