Sindaco Angarano da Papa Francesco, “Un onore portare l’abbraccio della nostra comunità”

“Ieri mattina è stato un immenso onore portare l’abbraccio affettuoso della nostra Comunità a Papa Francesco”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che ieri ha incontrato il Santo Padre assieme alla delegazione del Don Uva Calcio.

“Da parte di tutta la Cittadinanza – prosegue – gli ho donato il sigillo di Bisceglie e un libro sulla nostra Città. Assistere all’udienza del Santo Padre in piazza San Pietro con la grande famiglia del Don Uva Calcio nel suo 50esimo anniversario e nell’anno in cui ricorre il centenario della storica fondazione della Casa Divina Provvidenza ad opera di Don Pasquale Uva e delle ancelle – conclude il Sindaco – è stata un’emozione indescrivibile che non dimenticherò mai”.