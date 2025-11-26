Sindaco Angarano: “Grazie ad Ufficio Elettorale e Ripartizione Tecnica per l’egregio lavoro svolto”

“A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità desidero esprimere apprezzamento e ringraziamento all’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie, rafforzato con unità provenienti da tutte le Ripartizioni, per l’egregio lavoro svolto in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Le operazioni di voto si sono svolte in maniera ordinata, efficiente e senza criticità grazie a un’organizzazione puntuale, a servizi potenziati e a un impegno costante a favore della Cittadinanza”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Un contributo importante è arrivato dal servizio di stampa immediata delle tessere elettorali attivato in tutti i plessi scolastici sede di seggio, che ha consentito agli elettori di risolvere tempestivamente eventuali necessità direttamente nei luoghi di voto”, aggiunge il Primo Cittadino di Bisceglie. “Complessivamente sono state stampate 1.611 tessere elettorali, di cui 443 presso lo sportello comunale e 1168 nelle scuole. Cifre che dimostrano l’effettiva utilità di questo servizio, molto apprezzato dai Cittadini”.

“Questa tornata elettorale ha visto, inoltre, l’introduzione di strumenti tecnologici volti a rendere più efficienti le operazioni: la trasmissione da remoto dei dati elettorali verso la piattaforma ministeriale e, nel plesso di via XXIV Maggio, il controllo dei verbali da remoto, misura sperimentale che ha facilitato la fase conclusiva dello scrutinio. Motivo di ulteriore orgoglio per il nostro Comune”, aggiunge il Sindaco Angarano.

“Un ringraziamento anche alla Ripartizione Tecnica, guidata dal Dirigente Arch. Giacomo Losapio, per il lavoro svolto nell’allestimento e disallestimento dei seggi, attività fondamentale per garantire la regolare e tempestiva apertura di tutte le sezioni elettorali. Un impegno coordinato e prezioso reso possibile grazie alla professionalità di tutti i funzionari e operatori della Ripartizione Tecnica, che hanno lavorato con puntualità ed efficienza per sostenere l’intera macchina elettorale” ha precisato il Sindaco.

Il Sindaco, poco prima della chiusura dei seggi, si è recato personalmente all’Ufficio Elettorale per ringraziare la Dirigente della Ripartizione Servizi al Cittadino, Dott.ssa Vincenza Fornelli, il funzionario E.Q. dei Servizi Demografici, Dott. Michele Lorusso, e tutto il personale coinvolto per la professionalità, la disponibilità e l’impegno profuso prima, durante e dopo le operazioni di voto.