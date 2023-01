Silvestris, assessori e consiglieri per una cena solidale in favore della Caritas

Servire, nel suo significato più ampio, significa mettersi al servizio di qualcuno, dare la propria disponibilità e offrire qualcosa di buono ad una comunità, ad un territorio.

Con questo spirito, mercoledì 11 gennaio, assessori e consiglieri comunali, assieme a Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie della coalizione civica, serviranno i commensali che siederanno a tavola per una cena organizzata in favore della Caritas di Bisceglie.

Una iniziativa solidale che, per la prima volta, vedrà chi è chiamato ad amministrare la città mettersi il grembiule e, con un sorriso, ascoltare, confrontarsi e servire.

La cena si svolgerà presso il Buco dei Pescatori in via La Spiaggia con una quota di partecipazione fissata a €30, che sarà interamente devoluta alla Caritas cittadina. Per info e prenotazioni: 3397758220.

L’iniziativa è possibile grazie alla generosità degli sponsor che hanno offerto i prodotti alimentari che saranno cotti e serviti durante la cena: Pescheria Caggianelli, Mastrototaro Food, Panificando, Olio Lamantea, Mastro Sapore e Bar Cattedrale.