Sicurezza urbana, Confcommercio promuove incontro con forze dell’ordine e istituzioni locali

Si è tenuto in città un incontro, dai contenuti rilevanti e attuali, promosso da Confcommercio Bisceglie, sul tema della sicurezza urbana e del presidio del territorio in vista della stagione estiva.

Hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni aderenti a Confcommercio: il presidente del Consorzio CON.BI.TUR. Tony Porcelli, il presidente di Assolocali Andrea Ferrante, il comparto dei b&b e numerosi imprenditori locali. Nello specifico erano presenti il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, Alessandro Rundo, il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, e l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie, Onofrio Musco.

L’incontro ha costituito un’occasione di confronto diretto e di direttive operative tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanze del commercio, con l’obiettivo di condividere strategie per una città più sicura e accogliente, anche in previsione del notevole aumento della popolazione durante il periodo estivo.

Il presidente Leo Carriera ha ricordato l’impostazione partecipativa promossa sin dal suo insediamento dal Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, già emersa durante il recente incontro presso la Questura con la presenza del Col. Massimiliano Galasso (Comandante Provinciale dei Carabinieri) e del Col. Pierluca Cassano (Comandante Provinciale della Guardia di Finanza), sottolineando che “la sicurezza è una responsabilità collettiva da costruire con ascolto, prevenzione e collaborazione tra istituzioni e forze economiche”.

Il Comandante Alessandro Rundo ha posto l’accento sull’importanza dell’attività di controllo del territorio, in particolare nelle aree più sensibili, e sulla necessità di una collaborazione attiva tra commercianti, cittadini e forze dell’ordine. Ha anche auspicato un rafforzamento delle pattuglie pedonali, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, per un presidio visibile e rassicurante.

Il Comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio ha confermato la disponibilità della Polizia Locale a cooperare sinergicamente con il mondo del commercio anche nella programmazione degli eventi, evidenziando anche le criticità legate alla viabilità e alla carenza di parcheggi, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

L’Assessore Onofrio Musco ha sottolineato l’importanza di una pianificazione condivisa e preventiva, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa di Confcommercio Bisceglie, definita “un momento utile di ascolto, confronto e costruzione di soluzioni comuni”.

Durante l’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti delle realtà associative locali. Tony Porcelli, presidente del Consorzio CON.BI.TUR., ha evidenziato le difficoltà vissute dalle strutture turistiche in presenza di fenomeni di microcriminalità e comportamenti incivili, sottolineando la necessità di un presidio costante delle aree a vocazione turistica, soprattutto nei fine settimana e nei mesi estivi.

Andrea Ferrante, presidente di Assolocali, ha invece richiamato l’attenzione sul fenomeno della movida incontrollata, evidenziando come la cooperazione tra locali pubblici, forze dell’ordine e Comune possa portare a risultati concreti. Ha proposto l’avvio di un protocollo condiviso per regolamentare orari, vigilanza e responsabilità in occasione di eventi serali.

Tra i temi emersi: vandalismo, disturbo della quiete pubblica, consumo di alcol, furti, viabilità e bisogno di prevenzione. Confcommercio Bisceglie ha ribadito la volontà di collaborare attivamente mettendo in campo strumenti operativi, campagne informative e progettualità condivise per una Bisceglie più sicura, ordinata e accogliente.

“L’incontro – ha commentato il presidente Carriera – ha rappresentato un segnale importante di attenzione e disponibilità reciproca. Il buon esito di questo confronto ci stimola a rafforzare una collaborazione stabile con le Forze dell’Ordine, creando una rete diretta e operativa tra il mondo delle imprese e chi quotidianamente presidia la sicurezza del nostro territorio. Una rete che potrà favorire azioni di controllo più efficaci – conclude Carriera –, interventi mirati e una gestione condivisa delle criticità, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso e vivacità urbana come la stagione estiva”