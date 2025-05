Sicurezza stradale BAT: l’Osservatorio provinciale punta sugli interventi nelle aree più critiche

Ridurre gli incidenti stradali individuando e intervenendo sui tratti più pericolosi: è questa la missione rilanciata dall’Osservatorio per il monitoraggio dell’incidentalità stradale della Provincia di Barletta Andria Trani, che si è riunito ieri mattina in Prefettura su impulso del Prefetto Silvana D’Agostino.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Polizia Stradale, dei Comandi di Polizia Locale, di Anas e dell’agenzia regionale Asset, con l’obiettivo comune di orientare gli interventi strutturali futuri verso le arterie maggiormente colpite da sinistri.

Secondo i dati emersi, nel secondo semestre del 2024 sono stati registrati 551 incidenti nella provincia, con un aumento del 21,7% degli episodi con feriti rispetto allo stesso periodo del 2023. Di contro, calano significativamente gli incidenti mortali (-45,5%) e il numero delle vittime (-57,1%).

La maggior parte dei sinistri (75,9%) è avvenuta su strade urbane, mentre le strade provinciali e statali hanno rispettivamente registrato l’8,9% e l’11,4% degli episodi. Le strade provinciali più colpite risultano la SP 2 (Andriese-Coratina) con 12 incidenti, 26 feriti e un decesso; la SP 5 (delle Saline) con 7 incidenti e 16 feriti; la SP 4 (delle Murge) con 5 sinistri e 14 feriti; la SP 33 (Andria-Bisceglie) e la SP 1 (Trani-Andria) con 4 incidenti ciascuna.

L’Amministrazione Provinciale, pur tra le difficoltà causate dal taglio delle risorse per la manutenzione stradale, ha ribadito la volontà di concentrare gli interventi strutturali sulle strade con maggiore indice di sinistrosità.

Focus anche sulla SS93, dove nei giorni scorsi si è verificato un tragico incidente mortale che ha coinvolto un 67enne di Canosa di Puglia. In merito a questa arteria sono in corso contatti tra il Comune di Canosa e l’Anas per l’installazione di strumenti per il controllo della velocità, in risposta alla frequenza di incidenti causati da comportamenti imprudenti come il sorpasso vietato o l’eccesso di velocità.

L’Osservatorio proseguirà il suo lavoro di monitoraggio e coordinamento per rendere le strade del territorio più sicure per tutti i cittadini.