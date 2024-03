Sicurezza stradale, a Bisceglie il progetto “Diversa-mente in sicurezza”

Ha fatto tappa a Bisceglie il progetto ‘Diversa-mente in sicurezza’, avviato da Automobile Club Bari-Bat in partnership con la Prefettura BAT e finanziato dalle Politiche giovanili nell’ambito delle Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è promuovere tra i ragazzi comportamenti di guida responsabile.

Due le giornate previste tra formazione in aula e simulazione in strada, con la collaborazione di Comune di Bisceglie e Polizia Locale. La prima, alla presenza di Francesco Ranieri, presidente Automobile Club Bari-Bat, di Maria Grazia De Renzo, direttore Automobile Club Bari Bat, e della dottoressa Ilenia Piazzolla, dirigente Prefettura Bat e responsabile Osservatorio della prevenzione della sinistrosità stradale Bat, si è tenuta giovedì 14 marzo e ha visto coinvolti gli studenti delle quinte classi del Liceo Leonardo da Vinci, con l’obiettivo di informare sulle buone pratiche alla guida. Sono intervenuti anche l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, e il Comandante della Polizia Locale di Bisceglie, Michele Dell’Olio.

Il secondo appuntamento è invece previsto per mercoledì 20 marzo in viale Calace. A partire dalle 10.00 gli studenti potranno assistere ad una vera e propria simulazione di incidente stradale con scontro frontale e ribaltamento dell’auto, con l’impiego di stuntman, e alle successive attività di primo soccorso con l’ausilio personale sanitario. Un’esperienza formativa sul campo che sarà utile ai ragazzi neopatentati o vicini al conseguimento della patente.

“È indispensabile formare i giovani per trasmettere loro la responsabilità individuale dei buoni comportamenti da tenere su strada, per la propria incolumità e quella degli altri”, hanno sostenuto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito. “L’Amministrazione comunale plaude e promuove con convinzione questi appuntamenti che ci auguriamo possano essere sempre più frequenti”.

“Queste giornate, che uniscono teoria e pratica, rimarranno sicuramente ben impresse nella memoria degli studenti, che possono vedere direttamente sul campo l’importanza di atteggiamenti responsabili alla guida e cosa succede in caso di incidente. Come Polizia Locale siamo sempre in prima fila in queste iniziative dall’alto valore formativo che hanno l’obiettivo di sensibilizzare, informare e prevenire”, ha commentato il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio.