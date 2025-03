Sicurezza, partiti i lavori a caserma Carabinieri Bisceglie per potenziamento organico

Novità in tema di sicurezza sono state annunciate questa mattina dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dal Colonnello Galasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri della Bat. L’occasione è stata l’inizio dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei locali al piano seminterrato dell’immobile che ospita la Caserma dei Carabinieri di Bisceglie. Questo intervento, infatti, per un valore complessivo di 220.000 euro stanziati dal Comune di Bisceglie, oltre che riqualificare lo stabile in funzione di una più ottimale gestione degli spazi a disposizione, è mirato ad ottenere un potenziamento dell’organico dei Carabinieri di Bisceglie, potendo offrire ulteriori alloggi per ospitare altri Militari.

Il progetto è quindi finalizzato alla manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e adeguamento/realizzazione di impianti destinati a vani per l’alloggiamento di nuove Unità. A tal fine, si procederà alla bonifica e pulizia del sito; alle demolizioni e ridistribuzione interna dei locali; alla realizzazione di nuovi serramenti e porte, di servizi igienici e di impianti elettrico, idrico, di raffrescamento e riscaldamento.

Altra significativa notizia anticipata dal Sindaco Angarano e dal Colonnello Galasso è la concessione dell’utilizzo, da parte del Comune di Bisceglie in favore dei Carabinieri, di locali comunali affinché si possa allestire un presidio dell’Arma nella prossima stagione estiva per un più diretto pattugliamento della litoranea.

“Il futuro potenziamento dell’organico dei Carabinieri e il maggiore presidio della zona portuale e del lungomare già dalla prossima estate, quando la popolazione aumenta sensibilmente soprattutto in quelle aree, sono due novità molto significative tanto auspicate dalla nostra Comunità”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ciò è frutto di una continua sinergia e proficua collaborazione istituzionale tra Comune e Arma dei Carabinieri che consente di raggiungere obiettivi condivisi per garantire sempre più sicurezza, ordine, legalità e rispetto delle regole nella nostra Città. Tutti elementi fondamentali per il vivere civile e una migliore qualità della vita. Colgo l’occasione per ringraziare i Carabinieri per l’encomiabile lavoro che svolgono quotidianamente a beneficio della Cittadinanza, con professionalità e senso del dovere”.

“Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale di Bisceglie, oggi avviamo un importante intervento di restauro che permetteranno di recuperare una parte storica e dare nuova veste alla Tenenza dei Carabinieri”, ha spiegato il Colonnello Massimiliano Galasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri BAT. “Quello di Bisceglie è un reparto di fondamentale importanza per il Comando Provinciale, poiché rappresenta un punto di riferimento per la prevenzione e il contrasto alla criminalità. A conferma di ciò, basti pensare che, nell’ultimo anno, grazie all’operato dei Carabinieri di Bisceglie, i reati in città sono diminuiti del 18%, un risultato assolutamente significativo. La zona restaurata sarà dedicata all’alloggiamento dei militari, con la realizzazione di spogliatoi e di tutte le necessarie strutture logistiche per garantire un ambiente funzionale e vivibile. Inoltre, al primo piano, dove attualmente si trovano gli alloggi, verranno ampliati gli uffici e sarà creata un’area dedicata alle vittime vulnerabili. In particolare, realizzeremo una nuova sala d’ascolto per le donne e per tutte le persone che si rivolgono alla Tenenza in cerca di aiuto, garantendo loro la massima riservatezza. Grazie a questi interventi, sarà anche possibile incrementare il numero di militari in servizio presso la Tenenza”.

“Per l’estate sono previste ulteriori novità”, ha aggiunto il Colonnello Galasso. “Avvieremo progetti pilota anche a Bisceglie. Su richiesta del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, verrà istituito un punto di contatto per i cittadini in una zona particolarmente esposta alla movida e ai potenziali episodi di criminalità. L’amministrazione ci ha subito fornito il supporto necessario per realizzare questo presidio, che garantirà la presenza costante e qualificata dei Carabinieri sul territorio. L’obiettivo è quello di avere pattuglie operative nelle aree di maggiore afflusso, con unità appiedate disponibili tutte le sere in cui sarà necessario”.

All’avvio dei lavori alla caserma hanno presenziato, oltre al Primo Cittadino di Bisceglie e al Comandante provinciale dei Carabinieri BAT, anche il presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Fata; gli Assessori comunali Angelo Consiglio, Roberta Rigante, Onofrio Musco, Antonio Belsito e Maurizio Di Pinto; i Consiglieri Comunali Francesco Coppolecchia, Luigi Cosmai ed Edmondo Valente; il Maggiore Pasqualino Trotta, Comandante della Compagnia Carabinieri di Trani, il Tenente Alessandro Rundo, al comando della locale Tenenza; l’Arch. Giacomo Losapio, Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, insieme ai dipendenti che seguono il progetto.