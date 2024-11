Sicurezza e Legalità, Ricchiuti (Confindustria): “Cogliere fondi regionali”

“Desidero, in un momento di grande attenzione verso questa tematica, segnalare un’opportunità importante recentemente messa a disposizione dalla Regione Puglia: grazie al Programma Nazionale Sicurezza per la Legalità 2021-2027, le amministrazioni locali hanno ora accesso a un bando regionale che destina fondi a interventi strutturali per la sicurezza, con lo scopo di proteggere cittadini, famiglie e imprese”. È il messaggio di Alessandro Ricchiuti, Vicepresidente della Delegazione Bari-Bat di Confindustria, affidato ad un comunicato stampa.

“Questo bando mira a sostenere la prevenzione del crimine, attraverso l’innovazione tecnologica e il contrasto ai fenomeni ambientali e agricoli predatori, con una dotazione di 191 milioni di euro. Tra le misure che possono essere proposte rientrano sistemi di sorveglianza avanzata, piattaforme digitali di prevenzione e controllo e miglioramenti operativi per la gestione e il monitoraggio del territorio”, continua Ricchiuti. “È auspicabile che l’amministrazione Angarano, così come tutti i comuni della BAT, colgano questa opportunità per dare una risposta forte ai bisogni di sicurezza della comunità. La criminalità organizzata e i reati ambientali non possono trovare spazio in una Regione che desidera rappresentare un territorio sicuro e accogliente, sia per le famiglie sia per le imprese pronte a investire. Mi auguro quindi che tutte le amministrazioni locali si attivino per presentare proposte in linea con le linee guida del bando, che rappresenta una concreta occasione per migliorare la qualità della vita”.

“La sicurezza deve essere al centro delle politiche locali, ma solo attraverso progetti ambiziosi e investimenti ben mirati sarà possibile ottenere risultati duraturi. Non possiamo permetterci esitazioni o iniziative isolate; è il momento di lavorare insieme e di utilizzare questi fondi per potenziare i sistemi di sicurezza, contrastando ogni fenomeno di illegalità che mina la serenità e la crescita economica della nostra comunità. Concludo con un appello all’amministrazione Angarano e a tutti i comuni della provincia: presentare un progetto condiviso, solido e strategico che risponda al bisogno di sicurezza percepito dai cittadini, promuovendo una cultura della legalità e della sicurezza che renda il nostro territorio un modello virtuoso”, conclude il cicepresidente della Delegazione Bari-Bat di Confindustria