Sicurezza discoteche, anche Angarano tra i sindaci al fianco degli operatori

Un flashmob organizzato in uno dei club più frequentati di Bari e provincia con l’obiettivo di coinvolgere sindaci e amministratori in una battaglia comune per la sicurezza: questa l’iniziativa messa in campo dopo gli episodi di violenza avvenuti a Barletta, Bisceglie e Modugno. Sabato 20 novembre il Demodè ha interrotto la programmazione per ospitare un momento di confronto sul tema.

“Al Demodè Club con il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, tanti Sindaci dell’Area Metropolitana di Bari, i rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore divertimento e locali da ballo e gli imprenditori per ribadire il forte impegno comune a consentire il divertimento sano dei nostri ragazzi”, scrive il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “Un messaggio simbolico di presenza e compattezza delle Istituzioni, un corale no alla violenza. Ma anche un momento di confronto e dialogo con gli addetti ai lavori per affrontare insieme la situazione. In questo senso ho parlato del lavoro che stiamo facendo nella Bat con il coordinamento del Prefetto Valiante. La firma del protocollo avvenuta in settimana (LEGGI QUI) impegna i soggetti in causa a mettere in campo tutte le misure necessarie per la sicurezza dei nostri figli”, prosegue il primo cittadino.

Tra i presenti, anche Roberto Maggialetti, amministratore Gest maggi srl e gestore della DF Disco di Bisceglie in cui qualche settimana fa è avvenuto l’accoltellamento di un ragazzo barese.