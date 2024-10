Si rinnova a Bisceglie l’appuntamento con il progetto “End Polio Now”

Il Rotary Club di Bisceglie e il Rotaract Club, con il coinvolgimento dell’Interact Club, promuovono anche quest’anno il progetto Rotary “End Polio Now“, che si pone l’obiettivo di eradicare la Polio.

Domenica 6 ottobre, dalle ore 10 alle 13 in Piazza San Francesco, la cittadinanza, le associazioni e le scuole sono invitate a partecipare all’evento, che ha l’obiettivo di informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per il progetto grazie alla distribuzione di materiale informativo e alla vendita di gadgets (borse, agende e penne realizzate per l’occasione), di libri donati dall’Associazione Borgo Antico e di caldarroste e succo di melograno grazie alla collaborazione di Vito U’ Chiazzeir.

Il Music Festival a cura del gruppo musicale “Lost Poets“, del cantautore Luca Mele e della Ginnastica Ritmica Iris renderà ancora più piacevole la mattinata.