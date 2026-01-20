Si è spenta suor Maria Letizia Di Pierro, religiosa biscegliese

È deceduta suor Maria Letizia Di Pierro, al secolo Grazia, nata a Bisceglie il 5 dicembre 1930. Cresciuta nella comunità parrocchiale di Santa Maria della Misericordia e successivamente di Santa Maria di Passavia, maturò la sua vocazione religiosa sotto la guida spirituale di monsignor Paolo d’Ambrosio. Il 5 agosto 1955 entrò nel Monastero della Visitazione di Santa Maria in Roma, appartenente all’Ordine fondato nel 1610 da san Francesco di Sales e santa Giovanna Francesca di Chantal.

Per settant’anni suor Maria Letizia ha vissuto la sua consacrazione in stretta clausura, ricoprendo nel tempo diversi incarichi, tra cui quello di Madre Superiora del monastero. Negli ultimi anni si è dedicata in particolare all’accoglienza di quanti si rivolgevano al monastero, distinguendosi per la serenità spirituale, la discrezione e la profondità umana che hanno accompagnato tutta la sua esistenza.

Pur vivendo lontano dalla sua città natale, non ha mai dimenticato le origini biscegliesi, sostenendo con la preghiera la Chiesa locale e manifestando il desiderio di essere sepolta nel cimitero di Bisceglie accanto ai suoi familiari, tra cui il fratello gesuita padre Bartolo Di Pierro.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 16.00, presso la Parrocchia di Santa Maria di Passavia a Bisceglie.

