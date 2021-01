Si è spenta la professoressa Luisa Rana: la musica la sua missione

È venuta a mancare nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio, all’età di 62 anni, la professoressa Luisa Rana.

Insegnante di educazione musicale alla “Riccardo Monterisi” di Bisceglie, ha sempre condotto la sua professione con passione e grande trasporto emotivo.

Impegnata in diverse realtà associative come l’Anteas e il New Chorus, la professoressa Rana nutriva grande interesse per la cultura in generale, con un occhio particolare verso la sua arte prediletta: la musica unita al bel canto.

I suoi alunni ne hanno un ricordo dolce e indelebile per quanto riusciva a trasmettere l’amore per la musica, per il suo amato pianoforte e per i grandi interpreti della musica classica.