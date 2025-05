Si conclude “La Camera Verde”: la “De Amicis” incontra artisti Roberto Catani e Virginia Mori

Giunge a conclusione il progetto “La Camera Verde” al Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo. Gli studenti, nelle scorse settimane, sono stati protagonisti di una serie di laboratori finalizzati alla creazione di un cortometraggio animato sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Il risultato finale, dal titolo “La Rivolta dei Bambini”, sarà ufficialmente presentato al pubblico venerdì 23 maggio con un evento finale che si terrà nell’auditorium “Don Pierino Arcieri” dell’Epass, cominciando dalle 8.30 con la proiezione agli studenti e proseguendo poi alle 17.30 con una proiezione aperta anche alle famiglie.

Ospiti d’eccezione della giornata conclusiva del progetto saranno Virginia Mori e Roberto Catani, tra gli artisti più noti e apprezzati nel panorama italiano dell’illustrazione e dell’animazione. Mori e Catani saranno presenti durante l’evento finale, partecipando alla proiezione del cortometraggio realizzato dagli studenti della scuola biscegliese, ma saranno anche gli illustri relatori di una masterclass pomeridiana, alle 16.15 all’Epass, sul cinema d’animazione destinata agli insegnanti della “De Amicis”. Un appuntamento che si inserisce in un più ampio laboratorio di “media education” riservato ai docenti, previsto dal progetto per approfondire le possibilità di utilizzo del linguaggio cinematografico e dell’audiovisivo in chiave di supporto didattico.

I piccoli registi, attori e musicisti che hanno realizzato il cortometraggio avranno modo di raccontare l’esperienza vissuta e il lavoro svolto nell’ambito dei laboratori, che da gennaio a fine aprile hanno coinvolto oltre sessanta bambini appartenenti alle classi quarte della scuola biscegliese. Gli alunni hanno lavorato in gruppo con grande entusiasmo passando dalla scrittura della sceneggiatura allo storyboard, all’elaborazione di scenografie e fondali, dei personaggi attraverso l’utilizzo di tablet e software gratuiti, alla portata di bambini e insegnanti, ma anche di software e attrezzature professionali per il montaggio e la post-produzione. Attraverso un percorso di avvicinamento alla musica per le immagini, inoltre, i bambini sono stati messi nelle condizioni di approcciare una sonorizzazione originale per il cinema, realizzando la colonna sonora del cortometraggio, utilizzando in maniera creativa sia strumenti analogici che elettronici.

Il progetto, infine, ha coinvolto i bambini in un cineforum a tema che si è svolto nelle sale del Politeama Italia di Bisceglie e che ha permesso ai giovanissimi spettatori di scoprire il meglio del cinema di animazione mondiale.

Durante l’evento finale interverranno gli esperti che hanno condotto il percorso laboratoriale – Girolamo Macina, Luigi Iovane, Adolfo Di Molfetta e Gabriele Panico – insieme al responsabile scientifico del progetto Antonio Musci, alla dirigente scolastica Marialisa Di Liddo, alla referente cinema per la scuola “De Amicis” Grazia Pedone, alle insegnanti tutor Marisa Maffei, Domenico Mazzola, Anna Misino e Carla Tritto, alle autorità cittadine e ai referenti dei vari partner di progetto.

Il progetto è stato elaborato dal responsabile scientifico, in stretta collaborazione con la dirigente scolastica, gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Mara Altamura, Viviana Barbieri, Mariagrazia Colangelo, Giovanna Di Pierro, Ester Facchini, Caterina Gadaleta, Grazia Pedone, Antonella Petruzzella; il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni, gli insegnanti tutor, le associazioni Canudo ETS, Atalante ETS, URCA APS, la cooperativa Murex e il Politeama Italia.