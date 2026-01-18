Si chiude con la premiazione la Mostra di Presepi della Pro Loco Bisceglie

Si è conclusa con un momento carico di emozione la Mostra di Presepi organizzata dalla Pro Loco Unpli Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, che lo scorso 6 gennaio ha vissuto il suo atto finale con la cerimonia di premiazione.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio, la suggestiva cornice della Chiesa di San Luigi ha ospitato le opere degli espositori, dando vita a un itinerario che ha raccontato storie senza tempo attraverso mani sapienti e sguardi attenti al dettaglio. Un viaggio nel presepe come espressione autentica di cultura popolare e sentimento condiviso.

Alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli espositori, come segno di gratitudine per l’impegno, l’originalità e l’amore con cui ciascuno ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa, regalando alla città un Natale ricco di significato.

«Grazie a chi ha reso possibile tutto questo e a chi ha condiviso con noi la magia del Natale, fino all’ultimo giorno», ha commentato il presidente della Pro Loco Bisceglie, Pierpaolo Sionigaglia, sottolineando il valore di una manifestazione che ha saputo unire comunità, tradizione e bellezza.