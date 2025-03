Si amplia il sistema sperimentale di raccolta rifiuti che nella 167 frutta l’80% di differenziata

Migliorare il sistema di raccolta differenziata andando incontro alle esigenze degli utenti e continuare ad acquisire dati ed informazioni utili alla futura introduzione della tariffazione puntuale. È l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie che, di concerto con Teknoservice, l’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Città, ha deciso di estendere ad altri 7 grandi complessi residenziali, per un totale di quasi 750 unità abitative, il metodo sperimentale già applicato da aprile 2024 nella zona 167.

La media di raccolta differenziata ottenuta con tale sperimentazione, infatti, si attesta all’80%, di gran lunga rispetto alla media della Città. Un dato che ha spinto il Comune ad ampliare il metodo ad altri condomini, di seguito elencati, individuati per la loro grandezza:

· Residence San Francesco – Via Fragata n. 215,

· Condominio Via Fragata 142 A/B,

· Condominio Carrara San Francesco 33 – Palazzine A/B/C/D/E/F,

· Via delle Repubbliche Marinare n. 5/9/17/20,

· Gruppo Togi – Via Vecchia Corato 123, Palazzine A/B/C/D/E/F/G/H/I,

· Residence Poggiofiorito – Via Nicola Consiglio 4,

· Condominio Via Prussiano 26, Palazzine A/B/C/D/E/F.

Gli utenti dei succitati condomini dal 14 aprile 2025 dovranno osservare un nuovo calendario di esposizione dei rifiuti che prevede il ritiro di plastica e metalli due volte a settimana e il ritiro dei mastelli all’interno dei complessi residenziali, palazzina per palazzina. Ogni utenza domestica sarà dotata di 3 nuovi mastelli personalizzati, muniti di un chip elettronico (colore blu da utilizzare alternativamente, nei giorni prestabiliti da calendario, per carta e cartone, plastica e metalli e secco residuo; colore verde per vetro e colore marrone per l’organico).

I dipendenti della società appaltatrice, a partire dal 24 marzo, procederanno progressivamente alla distribuzione a domicilio dei nuovi mastelli e del nuovo calendario, con contestuale ritiro di quelli attualmente in uso, ad eccezione del sottolavello da 10 litri per la frazione organica.

La distribuzione dei nuovi kit avverrà porta a porta, dalle ore 11 alle 17 nei seguenti giorni:

· 24 marzo: Via Fragata 215;

· 25 marzo: Via Fragata 142 e Carrara San Francesco 33;

· 26 marzo: Gruppo Togi, – Via Vecchia Corato 123;

· 27 marzo: Residence Poggiofiorito, Via Nicola Consiglio, 4;

· 28 marzo: Via Prussiano 26 e Via delle Repubbliche Marinare n. 5/9/17/20;

Gli utenti che non saranno presenti in casa al momento del ritiro dei vecchi mastelli e della consegna dei nuovi, dotati di chip, dal 29 marzo potranno recarsi ritirare il kit all’Infopoint Teknoservice in via Veneto 69, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13.

Un incontro finalizzato ad illustrare il sistema sperimentale di raccolta si terrà il 26 marzo alle ore 19 al Seminario arcivescovile in via Seminario 32.

L’introduzione, in futuro, della tariffazione puntuale, consentirebbe di premiare fattivamente i comportamenti virtuosi di coloro che differenziano correttamente, riducendo al minimo la frazione di rifiuto secco non riciclabile. Come dimostrato già dalla sperimentazione in corso da un anno nella zona 167, l’applicazione di tale principio, infatti, fa sì che gli utenti siano cointeressati al raggiungimento di importanti obiettivi ambientali, quali la minore produzione di rifiuti indifferenziati, un minor utilizzo del servizio di discarica, un aumento della percentuale di raccolta differenziata e, di conseguenza, del riciclo.