Si accende il “Borgo del Natale” con illuminazione natalizia e cori

Si accende oggi, sabato 22 novembre, la nuova edizione del Borgo del Natale, l’iniziativa promossa da Associazione Borgo Antico che allieterà i visitatori in vista delle imminenti festività natalizie con un allestimento natalizio nel centro storico biscegliese.

Attrazione principale sarà il Grande Villaggio di Babbo Natale in Piazza Duomo: il luogo d’incanto in cui i bambini di tutte le età potranno trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, lasciandosi coinvolgere in divertenti laboratori creativi che li prepareranno all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme. La piazza sarà inoltre illuminata a tema natalizio, con delle proiezioni che saranno svelate nella serata inaugurale.

Tutto da scoprire, inoltre, il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino, da cui sarà possibile acquistare i propri regali di Natale sostenendo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

Spazio inoltre alla musica del Natale con Antonio Colangelo, che si esibirà sabato alle ore 20.15, e poi domenica 23 novembre, alla stessa ora, con gli alunni della classe 5A del Primo Circolo Didattico “E. De Amicis”.

Si consiglia di seguire i canali social dell’iniziativa “Il Borgo del Natale” per eventuali annunci rispetto a variazioni del programma dovute ad avverse condizioni meteorologiche.