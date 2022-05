Show cooking made in Puglia su Costa Luminosa, l’iniziativa di Savino Tedeschi

Savino Tedeschi, pizzaiolo biscegliese, torna su una nave di Costa Crociere per esportare e promuovere le tipicità culinarie made in Puglia in tutto il mondo. I turisti presenti sulla crociera potranno assistere allo show cooking preparato dal pizzaiolo non nuovo a iniziative promozionali e gustare focacce baresi, panzerotti, pizze.

Uno show cooking in cui Tedeschi sarà coadiuvato da alcuni alunni dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, scuola di provenienza dello stesso pizzaiolo: «È sempre bello poter essere un tramite per promuovere, con le competenze acquisite nel corso della mia professione», spiega Savino Tedeschi.

I giovani collaboratori di Savino, tutti studenti del quarto anno, saranno Angelo Gabriele Mazzone, Daniele Valente e Francesco Dell’Orco per la cucina e Domenico Riccardi per la sala. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’agenzia di viaggi “A proposito di viaggi” di Bisceglie. Al fianco di Savino Tedeschi ci saranno i suoi colleghi, nonché sorella e fratello, Francesca e Mauro.

«Grazie alla direttrice dell’Istituto Alberghiero Antonia Preziosa, al dirigente scolastico Antonio Natalicchio e al vice preside Michele Salvemini per aver sposato ancora una volta l’idea de ‘I Tre Molini’ e per essersi resi disponibili da subito a collaborare. Io, Francesca, Mauro e gli studenti dell’Alberghiero faremo del nostro meglio per essere ambasciatori della cucina pugliese, genuina, autentica, tradizionale, nel mondo», sostiene il pizzaiolo presidente dell’associazione “Amici dell’Alberghiero” nata proprio per promuovere le professioni nel campo della ristorazione e la gastronomia del nostro territorio.

Precisamente Savino & company saranno sulla Costa Luminosa dal primo giugno. Per l’occasione anche il sindaco Angelantonio Angarano ha voluto sostenere l’iniziativa con il patrocinio morale del Comune di Bisceglie, grato per quanto Savino e il suo team stanno facendo per portare il nome di Bisceglie e dell’intero territorio in tutto il mondo grazie alle sue tipicità culinarie.