Settimana Santa in tempi di pandemia, le proposte della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù

La Confraternita del Cuore di Gesù anche quest’anno in questo periodo di pandemia lancia un appello accorato: “Non dimenticate le nostre tradizioni”.

A parlare a nome dell’intera Confraternita è Sebastiano Marchese: “Non dimentichiamoci della devozione e della Pietà popolare che i nostri nonni e nostri padri ci hanno tramandato. Sarà ancora una volta una Pasqua senza segni esteriori, ma almeno con le Celebrazioni che potranno curare la nostra anima”, precisa Marchese, “Noi non ci abbatteremo e con il Priore Pantaleo Lamanuzzi e con tutto il Direttivo proponiamo, nei giorni della Settimana Santa, di trasformare via Cardinale Dell’Olio e via Ottavio Tupputi in via della Passione con scenografie rappresentanti le nostre immagini sacre, mentre nella serata del Venerdì Santo proponiamo di spegne via Cardinale Dell’Olio, con il permesso del Comune di Bisceglie, per qualche ora per illuminarla da lumini e lenzuola bianche”.

“Un’altra proposta è rivolta a tutti i commercianti e le attività della città”, spiega Marchese: “Invitiamo ad abbellire le proprie vetrine con le raffigurazioni della Nostra Settimana Santa. La Pandemia non può fermare il nostro amore per le tradizioni”.

“Per ogni informazione ci si può rivolgere alla Confraternita del Sacro Cuore di Gesù in Largo San Matteo n. 12 nei pressi della chiesa di san Matteo. Sconfiggiamo il virus con l’amore”, conclude.