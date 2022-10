Settimana Nazionale Dislessia, una tavola rotonda al plesso “Carrara Reddito”

In occasione della settimana nazionale dedicata alla dislessia (3-9 ottobre 2022), la sezione provinciale dell’Associazione Italiana Dislessia ha scelto Bisceglie per un incontro di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza. Nel pomeriggio di oggi, martedì 4 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, soci dell’AID, esperti e insegnanti relazioneranno sul tema nel plesso scolastico di Via Carrara Reddito.

Gli interventi verranno introdotti da Patrizia Pedone, presidentessa della sezione provinciale di AID e organizzatrice dell’evento. A parlare delle strategie d’approccio alla dislessia nell’ambito dell’insegnamento – elementare e superiore – sarà un team di specialisti: la dirigente scolastica Valentina De Gennaro, la coordinatrice regionale AID Anna Perrone, la psicologa Annalisa Cagia e l’insegnante di scuola primaria Stefania Massarente.

«AID», si legge nella nota stampa dell’associazione, «si batte da anni a supporto delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ed è diventata un importante punto di riferimento per la valorizzazione delle neurodiversità e delle caratteristiche di ciascuno, in senso più ampio. Crediamo che oggi sia necessario promuovere un’inclusione a tutto tondo, per ribadire che gli strumenti efficaci per le persone con DSA sono utili a far emergere il talento di tutti, non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita.»