Settimana di Sensibilizzazione contro la Violenza di Genere: a Bisceglie un fitto calendario di eventi

Il Comune di Bisceglie promuove la Settimana di Sensibilizzazione contro la Violenza di Genere, in programma fino al 29 novembre, con un ricco percorso di eventi diffusi sul territorio: incontri, performance, attività educative e momenti istituzionali dedicati alla cultura del rispetto e alla prevenzione della violenza. L’iniziativa coinvolge scuole, associazioni, enti socio-sanitari, biblioteche e realtà culturali cittadine.

Dopo il partecipato incontro del 17 novembre con il magistrato Valerio De Gioia e la criminologa Tiziana Cecere, a cura dell’IISS Dell’Olio–Cosmai, il programma prosegue oggi venerdì 21 novembre alle 17.30, al Family Lab di via Carrara Reddito 3, con “Oltre il silenzio: la legge come voce delle donne”, dialogo sul ruolo del diritto nella lotta contro la violenza di genere con le avvocatesse Adriana Moschetti, Maria Teresa Misino e Valentina Cosmai.

Martedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il calendario prevede numerosi appuntamenti dedicati al tema del rispetto e della consapevolezza. Alle 10.00 l’IISS Dell’Olio–Cosmai proporrà “L’amore non ferisce”, flash mob, letture e riflessioni con studenti e docenti. Nel pomeriggio, dalle 17.00, a Palazzo Tupputi, si terrà il convegno “Oltre il 25 Novembre – La violenza non è una storia già scritta”, con interventi di varie realtà territoriali: la dott.ssa Federica Zendoli presenterà il progetto socio-sanitario e la mostra “Disegni di Svolta”; il Centro Antiviolenza SAVE e la Commissione Pari Opportunità illustreranno un nuovo progetto destinato alle scuole; Collettiva Ziwanda e Fidapa proporranno la performance “Il Telo Rosso”, con lo srotolamento di un telo rosso in via Marconi alle 19.30, accompagnato da brani musicali curati dal maestro Sokol Preka Gjergji. Alle 18.00, al Family Lab di via Caposele 60 a Trani, si svolgerà l’incontro “Il percorso delle vittime di violenza: riconoscere, denunciare, proteggere”.

Mercoledì 26 novembre, alle 10.00, flash mob con gli studenti della scuola “Monterisi”; dalle 17.00 alle 21.00 l’iniziativa “Luci nel buio: il coraggio del rispetto”, con attività formative a cura del Liceo “Da Vinci”.

Giovedì 27 novembre spazio al flash mob “No woman, no cry”, con un incontro sulla parità di genere promosso da Amnesty International Bisceglie e dall’IC Don Uva-Cosmai al plesso Sergio Cosmai. Dalle 9.00 partirà il flash mob itinerante “Pane e Fiori”, con la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Alle 10.00 prenderà avvio il ciclo “Il manifesto delle Relazioni Sane” per gli studenti della “Monterisi”, a cura del Centro Antiviolenza SAVE. Nel pomeriggio, alle 18.00, la Biblioteca Isola che non c’è ospiterà “Le parole che non ho detto”, a cura del Circolo dei lettori.

Venerdì 28 novembre, alle 19.30, il Teatro Comunale “Don Luigi Sturzo” accoglierà lo spettacolo “Lo spazio delle donne”, del Centro Antiviolenza SAVE. A seguire, dalle 21.00 alle 23.00, la notte bianca della lettura “Per Giulia, per tutte le donne, Words and Songs”, presso il plesso Sergio Cosmai.

La settimana si concluderà sabato 29 novembre con la proiezione del film Despite the Scars, a cura di ARCI Oltre i Confini, alle ore 20.00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

La Nuova Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” accompagnerà l’intera rassegna con letture tematiche dedicate alla prevenzione della violenza e alla cultura del rispetto, in programma il 18, 21, 25 e 28 novembre.