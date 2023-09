Settimana di prevenzione del diabete, analisi della glicemia ad 1 euro in farmacia Silvestris

PUBBLIREDAZIONALE – Come capire se si ha il diabete? Come diagnosticare il diabete? Il diabete è una patologia metabolica cronica causata da una mancata o scarsa produzione di insulina da parte del pancreas, caratterizzata da aumento di glucosio nel sangue.

Per individuare il diabete sono fondamentali esami periodici.

È importante eseguire regolarmente degli esami del sangue, soprattutto per i soggetti a rischio per ereditarietà, perché il diabete spesso agisce in maniera silenziosa: alcuni sintomi possono comparire solo dopo anni dall’insorgenza della malattia, senza che l’individuo se ne renda conto.

Infatti, soprattutto per quanto riguarda i casi di diabete di tipo 2, spesso viene diagnosticato in maniera casuale, solo in seguito ad analisi del sangue generiche o in seguito a una visita oculistica. Da un esame dell’occhio, infatti, si può riscontrare una retinopatia diabetica, una delle complicanze del diabete in cui i vasi sanguigni dell’occhio vanno incontro ad alterazioni.

Per questo motivo, l’unico modo per ottenere una diagnosi precoce è attraverso controlli periodici della glicemia. Attraverso una diagnosi precoce e un regolare monitoraggio, con annessa terapia, è possibile convivere con il diabete in maniera serena e allontanare il più possibile le complicanze che la patologia può provocare. Esame della glicemia a digiuno

L’analisi della glicemia è un test del sangue effettuato con almeno 8 ore di digiuno che permette di valutare il livello di glucosio nel sangue. In questa settimana, presso Farmacia Silvestris è possibile effettuare il test della glicemia al costo simbolico di 1 euro. Questa campagna promossa da Farmacia Silvestris mira a favorire uno screening ad ampio raggio, permettendo a tutti di effettuare questa analisi a scopo preventivo.