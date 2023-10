Settimana del capello: esame gratuito da farmacia Silvestris

PUBBLIREDAZIONALE – Il ciclo vitale del capello prevede l’alternanza di tre fasi, una di crescita, una di riposo, ed una di caduta. La durata media di questo ciclo varia dai 2 ai 7 anni. Il numero di capelli caduti è variabile e dipende da fattori quali sesso, uso di farmaci, modalità di spazzolatura, fattori genetici.

Ma è molto importante anche la stagione: in autunno e primavera la caduta aumenta.

Una attenta diagnosi precoce è fondamentale: nella settimana di prevenzione della caduta del capello di farmacia Silvestris, sarà possibile effettuare l’esame tricologico con apparecchiatura di ultima generazione.

Per tutta la settimana, dal 16 al 21 ottobre, l’esame sarà effettuato in farmacia silvestris in modo completamente gratuito.

È necessaria la prenotazione dell’esame chiamando il 3917992474.