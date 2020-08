Servizio refezione scuola infanzia, al via le iscrizioni / DETTAGLI e SCADENZA

Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione della scuola dell’infanzia per l’acquisto dei buoni pasto (anno scolastico 2020/2021). Le domande:

· per gli alunni del 2° e 3° anno di frequenza si possono ritirare già precompilate presso le segreterie dei circoli didattici di appartenenza;

· per gli alunni del 1° anno di frequenza possono essere:

1) scaricate dal sito del comune: www.comune.bisceglie.bt.it (COME FARE PER – Oggetto: Servizio Refezione Scolastica);

2) ritirate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, sito in Via Prof. Mauro Terlizzi, 20, 1° piano (tel. 080/3950470 – 080/3950454 – 080/3950298);

3) ritirate presso la Segreteria della scuola di appartenenza.

Alle domande deve essere allegata:

– fotocopia fronte/retro del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente (genitore o di chi ne fa le veci);

– fotocopie dei codici fiscali o delle tessere sanitarie del richiedente e del beneficiario.

Le domande, una volta compilate, vanno obbligatoriamente vistate dalla Segreteria del Circolo didattico di appartenenza.

Per poter accedere ad eventuali riduzioni del costo del buono pasto è obbligatorio allegare l’attestazione ISEE emessa nell’anno corrente (2019), rilasciata dall’INPS o da un CAAF legalmente riconosciuto.

Tutte le domande devono essere presentate entro il 14 settembre 2020 o inviandole via e-mail all’indirizzo protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it o consegnandole presso l’Ufficio Archivio e Protocollo Generale del Comune di Bisceglie, in Via Trento n. 8, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00.