Servizio pannolini, pannoloni e traversine, ecco cosa fare per il conferimento quotidiano

Anche con il nuovo gestore del servizio di igiene in città è sempre previsto il conferimento quotidiano di “pannolini, pannoloni e traversine”. Si tratta di un servizio a richiesta individuale.

Pertanto, tutti i residenti che già prima del 1 giugno 2023 avevano presentato apposita domanda iscrivendosi al relativo servizio, non dovranno fare nulla perché risultano già censiti e iscritti nell’elenco dei beneficiari. Questi potranno conferire “pannolini, pannoloni e traversine”, tutti i giorni con eccezione del sabato (giorno in cui non è previsto alcun tipo di conferimento)

Tutti quelli che, invece, vogliono utilizzare questo servizio e non risultano già iscritti alla data del 1 giugno, dovranno compilare il modulo allegato a questo comunicato (in alternativa si può trovare identico modulo sia sul sito ufficiale di Green Link che su quello di Tecknoservice). Subito dopo potranno usufruire del servizio tutti i giorni (sempre con l’eccezione del sabato in cui non si deve conferire nessuna tipologia di rifiuto).

Il conferimento da parte degli utenti deve avvenire sempre tra le 21 e le 24.

Attenzione: a partire dal 1 giugno il servizio di raccolta da parte del gestore avviene entro le 18 di ogni giorno (fino al 31 maggio la raccolta avveniva in mattinata). Pertanto, non c’è alcun disservizio, ma una diversa organizzazione del lavoro.