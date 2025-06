Servizio di Assistenza Specialistica 2025/2026: come e quando presentare domanda

Le famiglie degli alunni con disabilità residenti a Bisceglie sono invitate a presentare, entro lunedì 30 giugno, le domande per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica per l’anno scolastico 2025/2026. Per la prima volta, la richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente dai genitori e non più dalle scuole.

Per accedere al servizio è necessario compilare l’apposito modulo “Allegato A”, reperibile sul sito del Comune di Bisceglie o presso le segreterie scolastiche. Alla domanda deve essere allegata la documentazione sanitaria aggiornata. Il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori (o da chi detiene la responsabilità genitoriale) e presentato in uno dei seguenti modi:

Via PEC , esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it, indicando nell’oggetto: “Domanda per il servizio di Integrazione Scolastica Specialistica degli alunni con disabilità – anno scolastico 2025/2026 – Contiene dati sensibili”;

A mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bisceglie, in via Trento 8, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì anche dalle 15:30 alle 16:30. In questo caso farà fede il timbro di arrivo.

Per ulteriori informazioni, supporto nella compilazione e chiarimenti sul bando, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello del Segretariato Sociale in via Prof. M. Terlizzi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, e il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00. Contatti disponibili anche telefonicamente al numero 080.3950297.