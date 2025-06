Servizio di assistenza domiciliare potenziato per il periodo estivo

La stagione estiva, le ondate di calore, l’assenza di una rete familiare di supporto possono rendere la vita di tutti i giorni più difficile e faticosa da affrontare, soprattutto per le persone più fragili e sole, in particolar modo per gli anziani, per i quali la “bella stagione” rischia così di diventare sinonimo di solitudine e di accentuare il senso di isolamento.

Durante il periodo estivo è necessario riorganizzare la routine quotidiana dell’anziano, rivedendo in particolare gli orari delle uscite, rinfrescare gli ambienti aerando con buon senso, in modo naturale o con aria condizionata (non troppo forte), apportare modifiche all’alimentazione e, cosa più importante, incrementare l’assunzione di liquidi dell’anziano, per tenerlo sempre adeguatamente idratato.

In quest’ottica assume una dimensione importante l’attività di cura degli anziani che i servizi di assistenza domiciliare garantiscono.

La Cooperativa Shalom, gestore del servizio di assistenza domiciliare SAD e del servizio di assistenza domiciliare integrata ADI nell’Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie, al fine di fornire interventi che non si risolvano nella “classica assistenza domiciliare”, ma che rispondano in modo sempre più completo ed adeguato alle esigenze degli utenti anziani, nonché prevedano la gestione della variabile “emergenza” in modo efficace e coordinato, assicura durante il periodo estivo i seguenti interventi in favore delle persone in carico al servizio:

· SORVEGLIANZA ATTIVA EMERGENZA CALDO: monitoraggio quotidiano e continuo attraverso contatti telefonici e/o visite domiciliari, finalizzati a monitorare le condizioni di salute degli utenti anziani, per assicurare che le loro esigenze siano prontamente soddisfatte e per prevenire situazioni di emergenza.

· SERVIZIO DI TELESOCCORSO E ASSISTENZA erogato in favore di 20 utenti, attraverso l’assegnazione di orologi salvavita watch gsm, attraverso i quali gli stessi ricevono periodicamente chiamate di cortesia da parte di un operatore, finalizzate a monitorare il funzionamento del dispositivo ed il loro stato psicofisico. Il sistema di telesoccorso, inoltre, consente agli utenti di continuare a vivere serenamente ed in sicurezza presso la propria abitazione, grazie al riconoscimento di situazioni di emergenza (cadute, svenimenti, etc.) e l’immediata attivazione di un intervento da parte della centrale operativa.

· SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI UTENTI. La raccolta differenziata è una pratica sempre importante, in estate ancor di più, pertanto tale servizio è effettuato dagli operatori e finalizzato a fornire informazioni su come realizzare la raccolta differenziata ed offrire supporto nella suddivisione dei rifiuti. Compatibilmente con gli orari di servizio presso il domicilio, è garantito anche il conferimento esterno da parte degli operatori.

· SERVIZIO SPEED ASSISTENCE: servizio che si concretizza in interventi emergenziali specifici attivabili entro le 24 ore, attivati su specifica richiesta dell’utente che necessita di particolare supporto, che prevedono prestazioni aggiuntive di preparazione pasti e/o supporto nell’igiene personale.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano – dott. Alessandro Nicola Attolico – L’Ambito Territoriale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale SHALOM, all’interno delle prestazioni aggiuntive che qualificano il servizio domiciliare, assicura un intervento di supporto rivolto a tutta la popolazione anziana di Trani e Bisceglie, nei mesi di giugno, luglio e agosto, attraverso il PROGETTO FILI D’ARGENTO A COLORI.

Si tratta di un servizio di assistenza gratuita, dove, attraverso una linea telefonica disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, gli anziani (non in carico al servizio) possono parlare con un operatore che ascolta le loro richieste.

Il Progetto assicura a chi ne fa richiesta, gratuitamente, le seguenti prestazioni:

➢ sostegno psico-sociale

➢ consegna di medicinali e di alimenti

➢ aiuto disbrigo pratiche amministrative

➢ chiarimenti ed informazioni sui servizi offerti dai Comuni di Trani e Bisceglie –

Per accedere al servizio le persone anziane potranno contattare telefonicamente, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

– la dott.ssa Claudia Matteucci al 327.2078766, se residenti a Trani

– la dott.ssa Annamaria Samarelli al 327.3369705, se residenti a Bisceglie